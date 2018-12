10 dic 2018

La verdad: estamos un poco aburridas de la avalancha de vestidos y faldas de lentejuelas que nos llega desde nuestras tiendas favoritas del "low cost". Primero, porque mucho nos tememos que cuando lleguen las noches de fiesta, muchas vamos a coincidir con el mismo "look" o similar. Y segundo, porque no es un material precisamente cómodo, sobre todo en versión minivestido. Menos mal que Stradivarius ha pensando en nosotras y ha lanzado tres "looks" que no solo son de lo más estilosos, sino que tienen una pinta de cómodos fantástica. Y a los precios mínimos a los que estamos acostumbradas.

Un conjunto "top" que es genial con el toque urbano del gorrito. pinit

El primer estilismo que nos ha enamorado no puede ser más sensato: una falda plisada y un jersey. Lo espectacular está en la combinación de colores: la falda plisada es de un aguamarina espectacular (25,99 euros) y el jersey, con un adorno de lentejuelas, contrasta en un precioso verde botella (35,99 euros). El segundo nos ha convencido por el estilismo que propone Stradivarius: se trata de un conjunto de pantalón ancho (19,99 euros) y top "crop" con brillo (15,99 euros), combinado con un gorro de lana que le da un toque urbano genial.

Un "look" súper rock'n'roll para llegar al Año Nuevo perfecta. pinit

El tercer "look" es el refugio seguro de las que quieran ir cómodas durante toda la noche, pero sin renunciar a un toque rock'n'roll gamberro, totalmente neoyorquino. Se trata de una combinación con toneladas de actitud: pantalón de tiro alto encerado (19,99 euros), top "crop" brillante (9,99 euros) y americana con la manga fruncida (29,99 euros). Un "outfit" para que brille tu maquillaje a tope. ¿Cuál de los tres te convence más?