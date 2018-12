12 dic 2018

Compartir en google plus

Hay dos tipos de compradoras: las que lo hacen on line y a las que les gusta ir a la tienda física, ver las prendas, probárselas y llevárselas en el momento. Aunque algunas, entre las que me incluyo, somos adictas a los dos formatos: unas veces compramos directamente en la app y otras (cuando tenemos más tiempo) nos damos un paseo por las tiendas por no esperar ni los dos días que tarda en llegarnos el paquete. Pues precisamente para las que compramos en los dos formatos, Bershka ha ideado la forma de comprar perfecta. Entre lo analógico y lo digital. Un nuevo concepto de tienda que ya ha instaurado en Italia y que poco a poco, irá extendiendo a todas las localizaciones.

Bershka cambia la forma de comprar dentro de sus tiendas. pinit

El sistema se llama “Bershka Experience” y se ha desarrollado con la última tecnología para mejorar la experiencia del cliente en la tienda, eliminando el tiempo de espera en las colas tradicionales tanto en caja como en probadores y además, evitando que los clientes carguen con los artículos durante su recorrido por la zona de exposición. Pero, ¿cómo? Comprando a través de la aplicación pero dentro de la propia tienda. Cada prenda tendrá un código único, que se podrá escanear y añadir al carrito, para no tener que ir cogiéndolas y cargar con ellas por todo el local. Una vez que has llenado tu cesta de la compra virtual, podrás mandar las prendas al probardor o bien comprarlas directamente. En un futuro, hasta te las podrás mandar directamente a casa.

Se hace gracias a una etiqueta que permite identificar cada prenda de ropa, usando un lector que utiliza radio frecuencia. Así se puede llevar un control en tiempo real del stock de la tienda y de la ubicación de las prendas, incluso si están en el almacén. Vamos, que se acabó eso de buscar por toda la tienda el zapato que falta del par de tu número o el jersey que te dice la dependienta que sí, que hay uno en tienda pero que no sabe dónde. Ahora estará todo controlado. Todo.

Además, los probadores son más amplios y están dotados de un iPad que permitirá al cliente solicitar nuevas tallas o nuevos artículos recomendados por la propia aplicación. Y, a la hora e pagar, habrá dos cajas diferenciadas en la tienda para los clientes que utilicen la app y los que decidan comprar de manera convencional.

Escaparate de la tienda de Bershka en Cremona (Italia). pinit

De momento, solo se ha aplicado en Cremona (Italia) pero contamos los días para que llegue a todas las tiendas de Bershka en España. Y adiós a las colas de caja, ¡por fin!