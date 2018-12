12 dic 2018

Sabíamos que Lara Álvarez tiene un "power" especial, pero esta complicada situación a la que se ha enfrentado esta semana lo constata. La presentadora de "Supervivientes" o "Gran Hermano" ha decidido zanjar radicalmente su supuesto enfrentamiento con Cristina Pedroche de la manera más taxativa: rompiendo el secreto que salvaguarda su estilismo en las Campanadas, uno de los ases que las cadenas se guardan en la manga para subir la audiencia en esos últimos instantes del año. Llevará un esmoquin negro de Juan Avellaneda, un "look" discreto cuyo objetivo es no eclipsar al verdadero protagonista de las Campanadas de Telecinco: el pueblo mallorquín de San Llorenç.

La polémica comenzó a raíz de unas declaraciones de Lara Álvarez en las que trataba de no dar demasiadas pistas sobre su estilismo para fin de año. Sin referirse directamente a Cristina Pedroche, comentó: "Ser sexy es una actitud, no unas transparencias". Y añadió: "Romperemos seguro, pero iremos más en la línea de mi carácter". Como no podía ser de otra manera, la declaración llegó a los titulares como una indirecta dirigida a la presentadora de La Sexta. Y Lara tuvo que grabar ayer mismo un vídeo en su Instagram en el que aclaraba que respetaba absolutamente la libertad para vestirse tanto de Cristina Pedroche como de Anna Igartiburu.

Hoy, al ver que la polémica no cesa, Lara ha tenido que volver sobre el asunto y tomar la determinación más radical posible: revelar su estilismo. Efectivamente, será más sobrio y con un punto sexy distinto al de Cristina Pedroche. Pero, en realidad, el objetivo de su decisión estilísitica tiene otra motivación. Este año, Telecinco retransmite las Campanadas desde el pueblo mallorquín de San Llorenç, un lugar que perdió a 12 vecinos debido a las fuertes inundaciones del pasado octubre. "Queremos acompañar a este pueblo para que reciban 2019 con fuerza, con esperanza y con un poquito de apoyo", ha aclarado la presentadora en un vídeo de Instagram. "Para mí este debería ser el titular, pero por desgracia no lo está siendo y se están buscando falsos enfrentamientos con compañeras que no llego a entender".

"Por eso dejadme que aclare algo", ha pedido Lara. "Precisamente porque a mí me parece que el titular tendría que ser el pueblo de San Llorens, quiero acabar con cualquier tipo de desvío hacia estilismos o falsos conflictos o ese tipo de historias. Así que me alegra deciros que Maite Méndez de Vigo, responsable del estilismo en esta ocasión de las Campanadas, y Juan Avellaneda, diseñador español, van a ser los encargados de vestirme. Vamos a llevar un esmoquin, un traje de chaqueta y pantalón. Y hasta aquí. Porque creo que el titular tiene que centrarse en lo importante, que es el pueblo de San Llorenç. Y también entender que las mujeres somos más fuertes cuando no hay conflictos entre nosotras. Un beso a todos".