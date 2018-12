14 dic 2018

Reciclar la ropa que ya no usamos es una buena manera de contribuir con el medio ambiente. Y las firmas "low cost" nos lo ponen cada vez más fácil. La última en poner su granito de arena ha sido Zara. El buque insignia de Inditex ya cuenta con contenedores en las tiendas de todo el mundo en los que meter la ropa que ya no usas (puedes mirar en su web en qué tiendas se encuentran exactamente). Pero a veces no lo hacemos por no cargar con bolsas a la tienda o porque, simplemente, no nos acordamos de hacerlo hasta que estamos en el establecimiento y los vemos. Pues ahora eso no va a ser un problema porque Zara va a ir a tu casa a recogerla.

Ya no habrá que llevar la ropa usada a los contenedores de reciclaje de las tiendas de Zara. Ellos mismos la recogerán en tu casa. pinit

¿Cómo funciona el proceso? Cada vez que hagas una compra on line a través de su aplicación, al finalizar el pedido te dará la opción de recogida de prendas. Tú preparas una caja con la ropa que ya no quieras y el mensajero se la llevará de forma gratuita cuando vaya a entregarte el pedido a casa.

Toda esa ropa que se lleven, junto con la que recojan en los contenedores de las tiendas, se donará a diferentes ONG's, entre ellas Cáritas.

Así tus prendas se reciclarán, se volverán a usar, se transformarán en nuevos tejidos o se comercializarán para financiar los proyectos sociales de estas organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque no se podrá hacer con toda, como explican en la web de la firma, porque "actualmente la tecnología solo permite el reciclaje textil de las prendas 100% algodón, lana o poliéster, por ello colaboramos en proyectos de investigación que permitan reciclar más tipos de tejido en un futuro".

Ya sabes, cada vez que hagas un pedido en la aplicación de Zara, puedes contribuir de forma cómoda y gratuita al reciclaje de prendas. Una excusa más (y de las buenas) para hacer alguna compra este fin de semana.