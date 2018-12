27 dic 2018

Cuando hemos visto este look de My peep toes, lo primero que hemos pensado es que no hay que complicarse la vida para ir espectacular en Nochevieja. Un vestido mini negro (el famoso little black dress) es suficiente para estar espectacular. Y eso mismo debió pensar Paula Ordovás, cuando eligió este traje para celebrar por anticipado la última noche del año.

La "influencer" Paula Ordovás con un "little black dress" asimétrico.

El vestido elegido por Paula es un diseño de Encinar, una firma poco habitual, española y relativamente joven, pero que nos ha conquistado. Es mini, ajustado en el cuerpo, asimétrico y mucho volúmen en el escote y hombro. Uno de esos looks que nos recuerdan a las últimas coleciones de Saint Laurent y en las que ya se inspiró Zara para hacer este vestido, que ya llamó nuestra atención hace unas semanas.

Vestido de Zara (39,95 euros).

Como accesorios, Paula Ordovás ha apostado por unos pendientes XL de Juan Vidal con forma de corazón y cuajados de strass que nos tienen absolutamente enamoradas y que queremos pedirle a los Reyes Magos. Unos labios rojos y un moño alto sencillo completan el maravilloso look de la "influencer".

Pendientes de Juan Vidal (49 euros).

Si aún no has decidido qué ponerte esta Nochevieja, ya sabes que con un "little black dress" y los complementos más especiales, siempre se acierta.