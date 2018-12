29 dic 2018

Cuenta con miles de seguidores en Instagram y aún no nos explicamos cómo la mayoría de ellos no han notado la carga de photoshop que ha usado esta ‘influencer’ en sus fotos. Y no hablamos de retoques, aumentar el color de la imagen o broncear la piel… No no. Esta chica ha sido noticia porque ha engañado a gran escala a todos sus ‘followers’.

Johanna Emma Olsson, con 530.000 seguidores en Instagram,se desconoce si son reales o comprados, tiene cerca de 1.600 publicaciones en Instagram, pero en muchas de ellas ha usado Photoshop para conseguir colocarse en la ciudad que ella quería. Si bien otras ‘influencers’ del mundo se encontraban en parís, ella ‘photoshopeaba’ sus fotos y se colocaba en París. Y quien dice París dice Roma, Londres…

¡Hasta ahora! Porque después de notar varios “fallos” en sus fotos, ha sido descubierta su farsa. Nadie sabe dónde se ha hecho realmente las fotos, pero el siguiente paso siempre era el de pegar su figura en fondos de cualquier ciudad. ¿Lo más sorprendente? Ella misma ha reconocido esos retoques y ha mantenido publicando sus fotos y manteniendo las anteriores.

"Chicos, estaba en París, en este restaurante, y me sentaron en una mesa sin vistas. Yo realmente quería una foto con las vistas perfectas de París para inspiraros a todos vosotros, así que en vez de quejarme y pedir que me pusieran en otro lugar, decidí tomar una foto del fondo que más me gustara y 'photoshopearla'. Eso es todo. Está todo en mis historias destacadas si queréis verlo, así que podéis ir y ver realmente estas vistas de París. He hecho lo mismo en tres fotos que he puesto de París en las que he cambiado el fondo para hacerlo más bonito".

Si revisas detenidamente sus imágenes te darás cuenta de todos los fallos que hay en las imágenes, además de no contrastar el fondo con otras partes de la fotografía.

Definitivamente, ‘posturear’ en esta red social se consigue a cualquier precio, aunque eso suponga mentir de manera tan descarada antes tantos miles de seguidores.

