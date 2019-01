9 ene 2019

Compartir en google plus

Ha capturado nuestra atención desde el minuto cero: el plumífero que Lovely Pepa lleva en uno de sus últimos post de Instagram es una verdadera maravilla. Esta temporada no resulta nada fácil localizar plumíferos "low cost" en ese color metálico, ya que ha sido el plateado el que se ha convertido en protagonista de la tendencia, de ahí nuestro máximo interés. Una pena que, al acudir a la tienda de referencia que nuestra "influencer" recomienda y publicita, nos encontramos con que su perfil no incluye nada de lo que lleva y sí prendas mucho más intrascendentes.

El plumífero dorado de Sparkz Copenhaguen. pinit

Por suerte, al avanzar en la investigación, damos por fin con la prenda que buscábamos: se trata de un diseño de la firma sueca Sparkz Copenhaguen que aún está en rebajas en su website: sale por algo más de 80 euros. No lo podemos comprar en Amazon Moda, pero sí en la tienda de referencia. ¡Qué lío de intermediarios! No nos acaba de convencer demasiado el agregador que propone Amazon. Además, las fotos no le suelen hacer nada de justicia a la ropa.

El plumífero dorado claro de Tommy Hilfiger. pinit

Existe algunas opciones más para hacerse con un plumífero dorado, aunque a un precio mucho más alto, de momento. De todos modos, es un buen momento para fichar estas dos opciones que te mostramos a continuación y tenerlas muy en cuenta cuando lleguen las rebajas de fin de la temporada invernal. El primero es un diseño de Tommy Hilfiger en un dorado muy claro y con un largo que lo convierte en una pieza más voluminosa (239,96 euros).

El plumífero dorado oscuro de North Face. pinit

Nuestro segundo fichaje nos gusta mucho más. Primero, porque también es corto, de forma que el gran volumen superior puede contrastar con un tren inferior mucho más ajustado. Segundo, porque su dorado es mucho más oscuro y profundo: nos encanta el color. Y tercero, porque añade un toque deportivo propio de la marca: North Face. Cuesta 229,95 euros, así que solo nos queda rezar para que llegue a las rebajas, al menos a mitad de precio. ¡Ojalá!