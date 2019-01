9 ene 2019

¿Estás pensando en un 'look' para ir al trabajo que no sea un traje? Tranquila porque además de los looks 'working girl' más deportivos ,como el de Blanca Suárez, también tienes la posibilidad de decantarte por conjuntar dos prendas tendencia 'low cost' como ha hecho Nagore Robles.

La colaboradora se ha decantado por un 'look' de Stradivarius súper asequible que, además de tener el color flúor como protagonista y de llevar una de las faldas plisadas que más veremos en 2019, también cuenta con una de las sudaderas más ideales de Stradivarius.

Nagore Robles ha compartido su 'look' a través de Instagram y 21 Buttons, donde muchas de sus seguidoras se han interesado por la procedencia de ambas prendas.

Nagore Robles compartió este último 'look' a través de su perfil en '21 Buttons'.

Así que como a nosotras también nos ha encantado la propuesta de la colaboradora de 'GH' para esta temporada, nos hemos puesto a buscar en la web y ¡tenemos buenísimas noticias!

Ambas prendas están disponibles y conseguirlas te costará ¡menos de 30 euros!

Por un lado, la falda plisada te costará 15,99 euros:

Falda plisada, 15,99 euros.

Y por el otro, la sudadera estampada y con detalles brillantes solo te costará 9,99 euros.

Sudadera estampada con detalles brillantes, 9,99 euros.

Además, tanto la sudadera como la falda plisada, son dos prendas que por separado también ofrecen muchas más combinaciones posibles.

¿A qué esperas para hacerte con ellas? Nosotras ya las hemos apuntado en nuestra lista de fichajes para estas rebajas.

