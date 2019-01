12 ene 2019

La actriz Paula Echevarría se encuentra en plena promoción de la nueva temporada de ‘Los Nuestros’, serie de la cuál es protagonistas y se estrenará en pocos días. Pues bien, de nuevo la volvemos a ver en mogollón de eventos, como fue el caso de ‘GH DÚO’. La actriz fue a la primera gala del reality para presentar su serie y menudo susto nos llevamos. “¿Será ella también concursante?”, pensamos todos, pero lo cierto es que nuestra atención se posó sobre su impresionante vestido floral.

Ahora lo ha vuelto a hacer y nos ha creado la necesidad de querer adquirir una pieza que bien puede llevarse como vestido o como blusa… ¿Cómo lo prefieres tú? Es de The 2nd Skin Co y pertenecen la colección primavera-verano 2019 The Garden. ¡Nos morimos de ganas por tenerla porque a ella le sienta de maravilla!

Paula Echevarría con vestido de The 2nd Skin Co pinit

El vestido viene con cintura ajustada gracias a un cinturón ancho, por lo que será una adquisición totalmente acertada. Nos mantenemos a la espera de verloa la venta y hacernos con él. ¡Puede solucionarnos muchos compromisos primaverales!

