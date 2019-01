14 ene 2019

Compartir en google plus

No nos cansamos de visitar el perfil de Instagram de Blanca Suárez por varios motivos: primero, porque hasta las fotos publicitarias tienen un tono personal que logran muy pocas actrices con fuerte presencia en las redes; segundo, porque la fotogenia de esta mujer es absolutamente alucinante: hubiera podido ser una estrella en el Hollywood dorado de los años 40 sin problemas; tercero, por su sentido del humor: la belleza se dobla si se acompaña de risas. Esta vez, sin embargo, nos ha sorprendido con una foto megasexy absolutamente inesperada: no es muy dada Blanca a mostrarse tan abiertamente erótica, a no ser que esté posando para una campaña de lencería. Alucinad.

pinit INSTAGRAM

No sabemos exactamente de dónde procede este fotón: de una campaña de lencería esté por salir o antigua, de un editorial de moda inminente o viejo, de algún vídeo... Lo que está claro es que Blanca no puede salir más sugerente: ese body color carne con decoraciones que remiten a la corsetería clásica es megasexy. Además, ella lo juega a tope con un gesto que solo una gran actriz puede impostar con esa credibilidad. Blanca publicó la foto con el comentario: "Intensidad máxima mientras pienso qué plan para este sábado noche". Las respuestas de sus amigas fueron, además, divertidísimas.

Ángela Cremonte, una de las actrices de "Las chicas del cable", la serie de Netflix que ya está rodando su cuarta temporada, le contestó tan alucinada como nosotras: "Madre mía, Blanqui!!! El plan eres tú!!!". Otra de las compañeras en la serie, Ana Fernández, quiso bajar un poco la intensidad erótica del momento con un mensaje tremendamente divertido: "Blanchi, pues un Telepi de toda la vida". Casi mejor que no pidiera comida a domicilio: si saliera a recibir al mensajero de esa guisa, podría noquearlo de la emoción.