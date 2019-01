24 ene 2019

Es el colgante. Desde hace meses (el boom comenzó el pasado verano) todas las "influencers" lo llevan y desde que salió a la venta, ha sido el más deseado por todas las amantes de la moda. Estamos hablando de la cadena con la inicial de Celine. Una letra dorada, hecha con una especie de cañas de bambú, que queda ideal con cualquier look. Y aún lo sigue siendo, porque no hemos dejado de quererlo ni un solo día. ¿El problema? Además de su precio, muchas de las iniciales estaban absolutamente agotadas en las tiendas de la firma.

Después de meses buscándolo y no decidirnos por ninguno de sus clones, llega Pull & Bear y nos sorprende. Y lo ha hecho en su nueva colección de acceserios. No es que este tenga algo diferente a lo que tenían el resto de las copias que han sacado antes, pero sí hay algo que nos ha decidido a comprarlo inmediatamente. Y no solo nuestra inicial, la de todas nuestras amigas porque solamente cuesta 9,99 euros.

Y es que por menos de 10 euros tienes el mismo efecto que con el original, aunque tenemos que reconocer que el tamaño no es tan grande pero sí queda igual de mono. ¿Aún no tienes tu inicial? Pues corre porque en tienda están agotadas casi todas las letras pero en web tienen disponible todo el abecedario.