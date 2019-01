25 ene 2019

Compartir en google plus

Ha sido verlo y enamorarnos de él. Y no, no estamos hablando de un chico sino de lo que realmente nos acelera el corazón en la oficina cuando estamos navegando en Internet: un vestido de Zara bonito y a buen precio. Y es que no podemos negar que este traje rojo llama la atención nada más verlo. Y más aún cuando te das cuenta de todo el partido que le puedes sacar.

Vestido de Zara. pinit

Y es que no solo te puede servir para un día que quieras ir más arreglada de lo normal, para un evento especial o para una cena romántica, también te hará conseguir el look de invitada de boda que se convertirá en la envidia de todos los asistentes. Y más cuando se enteren del precio del vestido: 39,95 euros.

Vestido de raso rojo, de Zara (39,99 euros). pinit

Pero si no tienes evento ni boda a la vista, tenemos el perfecto plan b. Y es llevarlo con vaqueros debajo. Sí, con unos pitillo y un jersey ajustado de cuello cisne debajo, conseguirás un look 100% "influencer".

Pero lo mejor no lo hemos comentado todavía y nos referimos al tallaje. La forma del vestido le sienta bien a todos los cuerpos (cruzado y ajustable con un lazo) y en especial a los que tienen curvas. Será por eso que Zara lo ha hecho hasta la talla XXL, algo que no suele ocurrir con muchas prendas. Todavía está dipsonible en todas las tallas.

Si se te escapa este vestido, te arrepentirás.