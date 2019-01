28 ene 2019

La primavera viene cargada de color. Por lo menos en la nueva colección de Zara, que parece una explosión de tonos cítricos, verdes y azules eléctricos que van a dar una alta dosis de alegría a nuestros armarios. Y precisamente es el color verde de este vestido lo que primero nos ha llamado la atención. El color y la forma, con un patrón muy diferente a los que estamos acostumbradas y un tejido plisado que no pasa desapercibido para las amantes de la moda.

Vestido plisado de Zara (59,95 euros).

El tejido plisado nos recuerda, inevitablemente, al diseñador Fortuny y su famoso vestido Delfos. Pero no ha sido precisamente este creador el que nos ha venido a la mente al ver el vestido de Zara sino uno mucho más actual, Pierpaolo Piccioli, el director creativo de Valentino. Y es que en su desfile de primavera/verano incluía este vestido rojo plisado del que parece que Amancio ha querido hacer un clon casi exacto.

Desfile P/V de Valentino.

¿Se parece o no se parece? El de Zara tiene algo menos de volumen en las mangas y en vez de ser largo hasta los pies, es de largo midi. Sin duda mucho más ponible en el día a día. Y algo emjro aún, el color. Si bien el rojo de Valentino favorece a todo el mundo, el verde del clon de Inditex nos ha enamorado. Por no hablar del precio. El del diseñador italiano no queremos ni saber cuánto cuesta (al tratarse de un look de pasarela podemos estar hablando de miles de euros) mientras que el de Zara son 59,95.

Parace mentira que si pudiéramos elegir entre un Valentino o un Zara, elijamos casi sin dudar la segunda opción. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Rojo Valentino o verde Zara?