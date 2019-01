29 ene 2019

Qué gran idea ha tenido Alba Díaz al recurrir a un "total look" camel: nos encanta el efecto bloque cromático que tienen los looks monocolor, una de las tendencias que mas veremos en la próxima primavera. En moda vamos moviéndonos cual péndulos: pasamos de practicar "layering" y mezclas imposibles de estampados y colores como posesas, a limitarnos a elegir un solo color para todo el estilismo. Esta última estrategia nos gusta por accesible: no requiere un ojo especialmente dotado para la moda y funciona con todo tipo de tejidos, prendas y estilos. La hemos visto muchísimo en denim, pero con camel nos gana la sofisticación.

La mejor opción para clonar el look de Alba Díaz es recurrir a Zara, la tienda que más y mejor ha declinado el color camel esta temporada. El abrigo que lleva la hija de Vicky Martín Berrocal se aprece muchísimo a este diseño masculino recién llegado a la megatienda gallega: un diseño con cuello solapa, dos bolsillos con doble vivo y cierre con un solo botón en contraste. El precio está en la línea de Zara: 89,95 euros.

Otra buenísima opción para seguir construyendo este look en camel que nos ha gustado tanto de Alba Díaz es este traje de americana y pantalón, también de Zara. La chaqueta lleva de cuello redondo, bolsillos delanteros con solapa y falso bolsillo de vivo en pecho (69,95 euros). El pantalón es un pantalón pitillo de tiro medio que lleva bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en espalda, bajo con aberturas interiores y cierre frontal de cremallera, botón interior y gancho metálico (29,95 euros).

Una alternativa fantástica al abrigo de estilo masculino que no nos resistimos a mostraros es este otro abrigo, de estilo envolvente y también color camel, que acaba de llegar a Zara. Con un patrón fluido y la manga larga acabada en una vuelta, lleva dos bolsillos frontales de plastrón, aberturas laterales en el bajo y un cierre delantero con cinturón del mismo tejido (99,95 euros). Es una prenda totalmente atemporal.