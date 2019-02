1 feb 2019

Sabemos que te encanta viajar, planear tus escapadas, elegir tus outfits y apuntarte los mejores sitios para disfrutar de tu destino de la mejor manera. Pero cuando se acerca el momento de hacer la maleta te entra el pánico, acabas llenándola hasta los topes y encima te olvidas de cosas importantes. No te estreses porque ni Marie Kondo te dará mejores consejos que estos para hacer la maleta perfecta ¡Toma nota!

Tanto si estás planificando un viaje para huir de la rutina, una escapada romántica o una aventura con amigas a pasarlo en grande, vas a necesitar los tips definitivos para hacer la maleta perfecta y te vamos a dar, junto con el hotel Barceló Hamilton Menorca, los mejores consejos para que te sacudas el agobio maletil y puedas disfrutar de un viaje perfecto.

Los mejores secretos para hacer la maleta perfecta. pinit unsplash

Cómo hacer la maleta perfecta

Ten en cuenta cuál es tu destino

Lo primero que tienes que tener clarísimo cuál es el destino al que viajas, las condiciones del lugar y la duración de ese viaje. No vas a necesitar meter las mismas cosas en la maleta para una escapada exprés con amigas a un sitio exótico para hacer shopping, que unas vacaciones relajadas en pareja o un viaje de trabajo. Ni tendrás las mismas necesidades en un sitio cálido que en uno frío. Todo debería girar en torno al destino elegido para conseguir hacer la maleta perfecta.

El cómo sí importa

El medio de transporte es un factor importantísimo a la hora de ponerse a hacer la maleta ya que de él dependerá sus medidas y su peso. Si vas en avión piensa en si vas a facturar o no, y si no lo haces ten en cuenta las restricciones que vas a tener en el aeropuerto para volar. También será diferente tu maleta si vas en coche o en tren. Piensa siempre en adaptarte a las circunstancias del viaje que vas a realizar para que puedas hacer tu viaje lo mejor equipada y lo más cómoda posible.

Los mejores secretos para hacer la maeleta perfecta. pinit unsplash

Haz una lista sí o sí

Antes de empezar a hacer la maleta coge un boli y un cuaderno o bájate una app de listas que son muy cómodas y te van a facilitar muchísimo la vida, palabrita. Ten claros los días que vas a estar fuera, el número de outfits que necesitarás y lo que quieres ponerte cada día de estancia, también analiza las necesidades que puedes tener de calzado, complementos, neceser de aseo personal, perfume y maquillaje. Mira siempre la página web del alojamiento, puede ser que no necesites llevar ciertas cosas como por ejemplo secador, kit de belleza o zapatillas para estar cómoda en el hotel y puedas ahorrar espacio en la maleta.

A golpe de básicos

Apuesta por prendas versátiles que permitan diferentes combinaciones para hacer varios looks con pocas prendas que parezcan totalmente distintos. Los básicos como jeans, blazers, camisetas blancas, un vestido sencillo liso o una blusa en color neutro te permitirán ahorrar espacio y salvar tus estilismos creando fácilmente un look tanto de mañana como de noche modificando una prenda, los complementos o retocando el maquillaje. Si haces tus combinaciones sobre la cama tendrás mucho más claros los posibles looks que puedes crear.

No al exceso de complementos

No es necesario llevarte varios pares de zapatos, sombreros y gafas de sol, puedes sobrevivir con mucho menos si te decantas por colores como el negro, marrón o beige que puedan combinar bien con todos tus looks. Collares, pendientes, anillos y bolsos pueden darte el toque final al look así que opta por elementos que no sean muy grandes y no tengan un estilo muy marcado ni colores llamativos, combinables para poder jugar con ellos en tus looks.

Evita los ‘por si acaso’

No cargues la maleta con cosas innecesarias que al final no vas a utilizar y asegúrate de llevar únicamente lo que te va a hacer falta, así tendrás hecha la maleta en muy poco tiempo y será mucho más ligera. Mira el tiempo que va a hacer en el destino al que viajas los días que estarás visitándolo para asegurarte de llevar el estilo de prendas correcto y los complementos necesarios.

Dobla correctamente tus prendas

Si doblas bien tus prendas ahorrarás mucho espacio y tiempo ya que al llegar a tu destino no tendrás que estar alisando arrugas. La ropa de lana y de algodón puedes enrollarla para que ocupe menos espacio en la maleta, mientras que prendas como la seda o el cashmere es mejor doblarlas con cuidados y llevarlas estiradas sobre el resto de la ropa para evitar que les queden marcas.

¡Ya estás preparada para viajar con tu maleta perfecta! y también para llevarte un gran recuerdo para compartir en tus redes sociales y revivirlo siempre en la memoria. ¡Bon voyage!

