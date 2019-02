5 feb 2019

Desde que se llevan las prendas lenceras y pijameras, ¿quién quiere llevar otra cosa? Porque no es lo mismo la comodidad de un pijama suelto y ligero que de unos jeans duros y ajustados (sobre todo si están recién lavados). Y porque tampoco tiene la misma dosis de estilo uno que otro. Por eso se nos ha acelerado el corazón cuando hemos visto este traje. Pijamero, cómodo y lo más importante, con un print maravilloso que combina flores y coches. ¿Una locura? No, una idea de Zara que nos encanta.

Traje pijamero de dos piezas, de Zara.

Aunque la idea no es del todo de la firma de Inditex porque, aunque han tardado casi 7 años, se trata de un clon de un "print" de la firma italiana Prada que ya salió a desfile en la colección de verano 2012. No es exactamente igual pero la idea es más que parecida. Comprúebalo tú misma.

Desfile de Prada P/V 2012.

Y como somos unas románticas y aún soñábamos con aquella maravillosa colección, llega Amancio y nos da ese gustazo 7 años después. Más vale tarde que nunca...

Por eso estamos como locas por hacernos con este conjunto lencero, de camisa y pantalón ancho, con fondo marrón chocolate y estampado de flores y coches. Dos piezas que puedes llevar juntas o por separado; si no te atreves con el total look, la blusa queda igual de bien con unos jeans.

Camisa de zara (25,95 euros).

Pantalón de Zara (25,95 euros).

Aunque con el precio que tienen, 25,95 euros cada una de las partes, más vale llevarse todo el look, porque tiene toda la pinta de agotarse en breve.

Es evidente que Zara ya está calentando motores para primavera. Ahora solo nos queda que llegue el buen tiempo para poder lucir la nuevas prendas como es debido.