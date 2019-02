14 feb 2019

Victoria Beckham y los leggings no van exactamente de la mano, o al menos eso creíamos hasta que vimos su más reciente colección. Cuando pensamos en el look, de la exestrella del pop reconvertida en diseñadora, lo más probable es que la recordemos con sus vestidos midi o sus pantalones anchos. Así que cuando la vimos por las calles de Nueva York con leggings supimos que este 2019 íbamos a terminar apostando por este look.

La moda es cíclica, eso ya lo sabemos. Así que no resulta para nada raro que volvamos a darle vida a las tendencias que usamos en la década de 1980, donde los pantalones de estribo -que se usaban originalmente en las carreras de caballos-, donde el pantalón se sujeta por medio de una banda elástica debajo del pie, se convirtió en el rey. Los vimos en a rayas, en tonos brillantes, color caramelo, incluso en tonos metálicos. La moda pasó con la llegada de los 90, y han vuelto de la mano de Victoria Beckham.

Sí, los leggings ya llevan un tiempo conquistando el terreno de los pitillo, pero ahora los volvemos a ver como una tendencia al alza que además aporta estilo y glamour. Hoy por hoy vemos los leggings en cualquier tipo de situación. Con tacones, con zapatillas, sandalias, stilettos, botas, etc.

Es una prenda bastante versátil y cómoda. Y las instagramers e influencer ya han dado su sentencia favorecedora. Te enseñamos cómo los han combinado.