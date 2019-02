14 feb 2019

Las faldas midi derrochan estilo pero hay que reconocer que no suelen hacer una figura estilizada, y es el rechazo que muchas sentimos a la hora de probarnos una. Así que al final acabamos optando por unos jeans que se ajusten a nuestra silueta, la prenda con la que sabemos que siempre vamos a estar cómodas.

Por eso, si eres del team jeans y te apetece experimentar sigue leyendo. Los desfiles de la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York han llegado cargados de tendencias, pero sin duda, es el en el street style donde más disfrutamos con los looks de famosas e it girls. Es ahí donde hemos visto la falda midi con truco que la lucido la influencer Gala González en el desfile de Carolina Herrera. La it girl española fue una de las protagonistas al ir acompañada del diseñador de la firma, Wes Gordon.

Se trata de una falda con abertura lateral, perfecta para sustituir a los pantalones de vestir, el comodín para cuando no sabes qué ponerte. Es de Carolina Herrera y está confeccionada con un tejido de cuadros de colores muy cálidos y combinables.

La sutil abertura, decorada con botones, es la apuesta segura para quienes prefieren lucir tipazo. El corte potencia la sensación de verticalidad en el look, lo que hace que las piernas se alarguen visualmente unos centímetros.

Además, es una prenda muy versátil que puedes combinar con muchas prendas básicas como jerséis, blazers o blusas, como la instagramer Gala González, que decidió acompañar la falda con una blusa negra con las mangas abullonadas, y unas botas negras por debajo de la rodilla. Todo de la firma. ¿Lista para presumir de piernas?

