18 feb 2019

Instagram vuelve a ser el responsable de que hayamos elegido otro 'look' como nuestra nueva inspiración para este invierno y concretamente un nuevo 'outfit' de Paz Vega. Esta vez no tiene nada que ver con uno de sus perfectos 'looks' de invitada, sino que nos referimos a uno de esos 'casual looks' de entretiempo que tanto adoramos.

Así es, un 'look' de entretiempo con el que además la actriz nos ha anticipado una nueva tendencia para esos días en los que nuestro dilema es no pasar ni frío, ni tampoco calor. Para acabar con ese dilema, Paz Vega tiene la prenda clave: un abrigo tipo blazer en su versión 'oversize'.

Un abrigo con corte masculino y para todas las tallas que no deja de lado una de nuestras prendas favoritas (la blazer) y con la que la actriz se une a otra de las tendencias de este invierno.

Por todo esto y porque además nosotras también queremos incluirlo en nuestros 'looks' de entretiempo lo que queda de invierno y también en primavera, nos hemos puesto a buscarlo en la web de 'The Label Edition' a la que pertenece y tenemos buenas y malas noticias.

La buena es que este abrigo cruzado tipo blazer aún se encuentra disponible en la web, la mala es que su precio de 365 euros está un poco alejado de nuestro presupuesto.

Abrigo cruzado tipo blazer en color verde oscuro, 365 euros. pinit The Label Edition.

Aún así, tenemos claro que ya se ha convertido en otra de nuestras nuevas 'prendas capricho (no 'low cost') para esta temporada y que Paz Vega ha vuelto a inspirarnos con otro de sus 'lookazos'.

Nosotras por el momento cruzaremos los dedos para que alguna firma 'low cost' decida inspirarse en un diseño similar que sí podamos incluir en nuestro armario esta temporada...

No te pierdas...

- Este 'look' de Cristina Pedroche es nuestra nueva inspiración para esta primavera

- María Pombo y las 'sneakers' con truco que te hacen más alta

- ¿Traje y Dr. Martens? Alba Díaz tiene la clave para combinarlos