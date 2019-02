27 feb 2019

El traje de chaqueta hace tiempo que se ha convertido en una de nuestras opciones favoritas, no solo para ir a la oficina, sino también para nuestros 'looks' de diario o incluso para algunos de nuestros 'looks' de invitada de boda o para incluso para ir de fiesta. Podemos decir que se trata de un 'must' que esta temporada va a seguir en nuestros armarios y que esta primavera se tiñe de algunos de los colores y tonos pastel más alegres. Una de las famosas que ya se ha animado a combinar ambas tendencias ha sido Juana Acosta.

La actriz también ha querido llenar de color sus 'lookazos' de Instagram para dar la bienvenida a esta adelantada primavera y para mostrarnos otro de sus mejores 'lookazos' en la red social.

Un 'outfit' compuesto por una americana y un pantalón de traje tobillero en color azul clarito de H&M que, aunque no los hemos encontrado disponibles en la web de la firma 'low cost', lo que sí que hemos encontrado han sido dos prendas similares con las que conseguir copiar este nuevo 'lookazo' de Juana Acosta.

1. Chaqueta blazer con doble botonadura (39,99 euros), 2. Pantalones chinos tobilleros (19,99 euros). pinit D.R.

Por un lado, una americana cruzada con doble botonadura cuyo precio en la web es de 39,99 euros y por el otro unos pantalones chinos con diseño también tobillero cuyo precio es de 19,99 euros.

La mala noticia es que la americana está a punto de agotarse en la web de la firma, así que te aconsejamos que si la quieres no tardes en hacerte con ella. Puede que Juana Acosta nos haya adelantado con este 'look' otro de los colores tendencia que teñirán nuestro armario esta primavera ¿A qué esperas para copiarlo?

