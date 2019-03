5 mar 2019

Compartir en google plus

Zara acaba de descubrirnos una de esas tendencias que no son masivas pero que si las fichas y las llevas la primera, te van a hacer ser la envidia de tus amigas. Está entre los looks de la última semana de la firma de Inditex y no es otra que el "match" entre vestido y gabardina. Para entendernos, llevar a juego las dos prendas.

En liso o en estampado, ambas opciones te van a dar muchísimo juego tanto juntas como por separado.

En verde minimalista

Look de Zara de vestido y gabardina en verde esmeralda. pinit zara

Este primer look es perfecto para ir a la oficina o a algún evento "afterwork" de primavera. El vestido es sin mangas, con un nudo central y ligero vuelo delantero que "tapa" el cuerpo y hace más delgada. El tejido, tanto del vestido como de la gabardina, es ligeramente arrugado y con mucha caída y en un tono verde que favorece tanto a rubias como a morenas.

Un look de nivel, tanto de estética como de precio. La gabardina cuesta 69,95 euros y el vestido, 39,95.

El vestido del conjunto lleva un nudo central que hace parecer más delgada. pinit

Con estampado étnico

Conjunto de vestido y gabardina de Zara. pinit

Esta segunda opción es con estampado étnico en tonos ocre. Mucho más hippie pero con un efecto igual de elegante, vuelve a repetir la fórmula de vestido y gabardina a juego. Igual que con el look anterior, la tendencia es para llevar las dos piezas juntas pero en este caso también te darán juego por separado porque puedes llevar la gabardina (tan fluida que tiene efecto kimono) con unos vaqueros y una camiseta blanca. El vestido cuesta 39,95 euros y la gabardina, 59,95.

Vestido lencero con cinturón, de Zara. pinit

¿Te gusta esta microtendencia? ¿Con qué look te quedas, liso o estampado?