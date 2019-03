6 mar 2019

No nos imaginábamos a otra famosa mejor que a Cristina Pedroche luciendo esta prenda. Su estilo rompedor, arriesgado y colorido combina al 100% con una tendencia a la que llevamos años y años dando la espalda: la mezcla bicolor rosa/rojo por la que ha apostado Zara en su nueva colección de primavera. Una microtendencia que poco a poco nos abrirá la mente gracias a los looks que tienen planeado arrasar esta temporada.

Por eso, la colaboradora de 'Zapeando' no ha querido quedarse atrás y hemos podido ver en Instagram Stories cómo se ha subido al tren de la moda con uno de los vestidos más deseados de Zara. Y aunque no hemos podido ver su outfit completo, estamos seguras que le sienta de maravilla por varios motivos.

Se trata de un vestido midi ajustado y elástico que se adaptará a tus curvas y a tu silueta, por lo que vas a lucir tipazo. Las rayas verticales alargarán tu figura y ganarás así unos centímetros de altura. Además, podrás combinarlo tanto con tacones como propone Zara, como con las deportivas por las que se ha decantado Cristina Pedroche.

Una prenda de punto que será la protagonista en todos tus looks. Perfecta para el entretiempo y con la que no necesitarás ningún abrigo al ser de manga larga y tener el cuello cisne que tanto favorece. Está disponible en todas las tallas y cuesta 29,95 euros. Y si no eres muy fan de los vestidos, también puedes encontrar el mismo tejido en versión top y falda midi. ¿Te apunta a la tendencia?

