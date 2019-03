7 mar 2019

La fiebre por el efecto desteñido llegó con fuerza esta primavera. Especificándote la tendencia más setentera que hay, el tie-dye (o lo que literalmente significa en castellano ata-tiñe).

El estampado del más icónico de los años 70 está viviendo su mejor momento, así quedó confirmado la pasada semana de la moda de Nueva York. Y si la tendencia llegó de la mano de la diseñadora británica Stella McCartney, -lo vimos en su desfile primavera/verano 2019- se consolidó con Zara.

El caso es que es imposible no entra en la web de Zara y caer rendidas ante esta falda tie-dye. Y no solo es el color, la forma, la caída sino que con estas locas temperaturas (no hemos terminado el invierno, pero parece que estamos en primavera) no podemos dejar pasar esta maravilla.

Se trata de una falda de la colección de 'Trafaluc' de Zara, que cuesta 17,99 euros y que está disponible desde la talla S hasta la L. Además, esta prenda pertenece a la línea 'Join Life', en la que al menos el 75% del poliéster que lleva es reciclado.