10 mar 2019

Compartir en google plus

Pocos días de despedir el invierno, ya hay quien ha aprovechado os primeros rayos del sol para estrenar (o sacar del vestidor) los primeros looks veraniegos. Paula Echevarría ha sido una de las pocas afortunadas en poder hacerlo. Está pasando unos días de relax en Marbella y, aprovechando las altas temperaturas y el calorcito que se nos brinda en pleno mes de marzo, ha lucido bronceado gracias a un mono negro con lunares blancos.

Ella misma ha querido compartir en sus redes sociales una imagen donde nos enseña un look más que inspiraciones para cualquier día de playa, compras o simplemente para dar un paseo. “Queda inaugurada la temporada!”, escribía la actriz, algo que no ha gustado del todo a sus seguidores ya que ha habido quien ha tachado a Paula de inconsciente por estar feliz con este tiempo en estas fechas, alegando que no es consciente del cambio climático que estamos sufriendo.

Como viene a ser costumbre, muchos otros fans se han lanzado en su defensa mientras que la actriz ha querido hacer como que no ha leído nada en este tipo de comentarios que cada vez se encuentran con más frecuencia en sus fotos. Nosotras mientras tanto vamos a buscar su mono primaveral que sabemos que es de Dolores Promesas, una de sus firmas de moda favoritas que siempre están en su vestidor.

Además...

Las mejores faldas de temporada las encontrarás en Zara

Tres vestidos premamá para que luzca Laura Escanes esta primavera

Una conocida 'influencer' enseña el mono más cómodo del momento