11 mar 2019

Una vez más, las "influencers" nos han demostrado que no hace falta romper las reglas de la moda para marcarte un lookazo de fiesta ultrasexy. Y no podía ser de otra forma que con los "outfits" de María Pombo, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo durante el 'Suavefest', un festival organizado en Madrid por la primera de estas. Las tres acudieron juntas al evento vestidas con el clásico "total look black" que tanto gusta a famosas e "it girls".

Porque aunque pienses que el negro es el color más aburrido el mundo, después de ver estas tres prendas negras que hemos copiado a las influencers en nuestras tiendas favoritas, vas a cambiar de opinión. Por su tejido y por su forma, van a elevar cualquier look de fiesta en uno con el que triunfar toda la noche.

El top más buscado

Este top negro está inspirado en el que lució la influencer Marta Lozano, incluso diríamos que esta versión es mucho mejor. Y no solo es que con él vayas a conseguir un estilo de 10 y una silueta perfecta al ser ajustado, sino que las mangas abullonadas son tendencia y se van a llevar hasta el final del verano. Además, es de Zara y por lo tanto "low cost" (25,95 euros). ¡Corre que se agota!

Top de Zara con mangas abullonadas. (25,95 euros). pinit zara

Los pantalones más sexis para salir de fiesta

Teresa Andrés Gonzalvo se decantó por unos pantalones efecto vinilo que hemos copiado en Bershka gracias a unos leggings efecto piel que, aunque no lo creas, te harán un tipazo de escándalo. Son ideales para combinar con otras prendas negras más básicas y conseguir así un look cómodo y sexy con el que podrr bailar toda la noche. (25,99 euros).

Leggings de Berhka. (25,95 euros). pinit bershka

Los botines que alargarán tus piernas

Por último pero no por ello menos importante, el calzado. María Pombo lució los botines de su colección para Mim Shoes y sí, estamos convencidas de que es la mejor inversión que puedes hacer para tus looks más cañeros. Con una buena plataforma para presumir de piernas largas, hemos dado con la copia low cost en Zara. (35,95 euros).

Botines negros con plataforma de Zara. (35,95 euros). pinit zara

