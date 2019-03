11 mar 2019

Paula Ordovás nos ha dejado con la boca abierta. Siempre va impecable (su mezcla de rosa y rojo aún se comenta en la redacción) pero es que el último look que ha subido a su perfil de Instagram ha sido de esos que te dejan sin aliento. ¿La clave? Una chaqueta de lunares de una firma que no conocíamos y que es absolutamente espectacular.

La chaqueta es la clara protagonista del look. De la firma Romy Collection, es el modelo The Minnie jacket y cuesta 263,79 euros. Paula Ordovás la lleva como nadie con un cinturón de su firma (My peep toes shop) y un sombrero ideal de la marca artesanal ecuatoriana Sensi Studio. Un look que bien podría ser parte de la producción de moda de una revista.

La clave de esta prenda está en el corte, que le aporta una silueta con volumen, gracias a las mangas abullonadas y a la cintura con volante. Una chaqueta cruzada, de escote en pico que habla por sí sola y que no necesita grandes accesorios.

Pertenece a la firma Romy Collection, una marca poco conocida aquí que acabamos de fichar gracias a Paula. Su fundadora, Romy Hourani, nació y estudió moda en Nueva York pero después de vivir en Roma o Miami, se ha establecido en Dubai donde ha creado su propia firma. Los precios son medios (ni lujo ni "low cost") y tiene piezas tan bonitas como la chaqueta que lleva Paula.

Solo nos queda recrearnos una y otra vez en el que estamos seguras de que ya es uno de los mejores looks que ha llevado My peep toes.