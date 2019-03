11 mar 2019

Tenemos una "influencer" inesperada. Y no es otra que Nagore Robles. La colaboradora de televisión nos sorprende cada semana con un look que estamos deseando copiar. Y casi siempre son de alguna firma "low cost", algo que nos facilita mucho el trabajo. Después del maravilloso y codiciado look morado de Zaraque llevó hace algunas semanas, anoche Nagore nos deleitó con este vestido mini de lentejuelas en el debate de Gran hermano VIP Dúo.

Un vestido corto, recto y con unas mangas de farol que le fan el toque de tendencia a la prenda. Pero la clave está en su estampado de cuadros, en rosa y negro y su tejido sorprendente: está hecho de lentejuelas. Su precio es de 39,99 euros y pertenece a la nueva colección de Sfera y ya lo habíamos fichado hace algunos días.

Vestido de Sfera (39,99 euros). pinit

Una prenda polifacética, que igual puedes llevar de día como de noche. En Sfera lo combinan con un tono inesperado, el verde, en sandalias y pendientes. Nagore ha sido menos atrevida y se lo ha puesto con unas sandalias negras de tacón, sencillas, de Christian Louboutin.

El vestido de Sfera incluye una de las tendencias de esta primavera, las mangas abullonadas. pinit

Un look más que hemos apuntado de la colaboradora, que si sigue así de estilosa, va a pasar a formar parte de nuestra lista de "influencers" favoritas. ¿Y a ti? ¿Qué te parece su último look?