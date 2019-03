12 mar 2019

Sara Carbonero ha aprovechado un viaje a las cálidas tierras de Marruecos para avanzar uno de nuestros objetivos de cara al verano que ya tenemos a la vuelta de la esquina: los vestidos blancos. Nos gusta especialmente su elección: un diseño de espíritu entre 'boho' y romántico, que combina volantes, apliques, calados y sugerentes transparencias. Se trata de un look de The Kooples de escote pico y línea evasé que, además de favorecedor, es imposible de conseguir: ya no está en la tienda de la marca.

Por suerte, Zara nos han regalado un montón de opciones para vestir blanco en la primavera que ya tenemos encima, incluidos algunos vestidos ligeros con un punto romántico. El que más nos ha convencido es este vestido con aplicaciones de entredós y bordados, de escote recto y manga corta (39,95 euros). Nos gusta especialmente el escote cuadrado y los detalles calados en las mangas.

La opcion que hemos elegido en Sfera no es exactamente un vestido, sino un conjunto de top y falda. Pero es tan bonito, que no nos hemos resistido a incluirlo. La falda midi de vuelo lleva encajes y borlas, además de una goma en la cintura (29,99 euros). La camiseta de manga corta y cuello redondo es una maravilla súper romántica, con profusión de borlas y calados (19,99 euros). El conjunto es súper bonito.

La opción más sencilla la encontramos en Mango, donde han optado por un diseño minimalista que se lo juega todo en un escote que deja los hombros totalmente descubiertos. La silueta acampanada, la contura elástica y el forro interior se adorna con bordados suizos en todo el vestido (59,99 euros). Es ideal para cualquier mañana veraniega y hasta primaveral, con una buena 'blazer'. Nos encanta..