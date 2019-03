19 mar 2019

Compartir en google plus

Somos muy fans de las camisetas con mensaje. Sobre todo ahora que llega el buen tiempo y no va a haber abrigo ni jersey que nos impida mostrarle ese mensaje al mundo. Nuestro último descubrimiento, además, no solo es de una firma "low cost", también está rebajada. Porque los descuentos "mid season" están ya por todas partes y no dejamos de buscar las piezas más especiales. Esta es una de ellas. Y con mensaje feminista.

Camiseta de las rebejas "mid season" de Oysho. pinit oysho

"Si yo soy tu plan b, tú eres mi plan bye (adiós)". ¿No es genial? A nosotras nos ha sacado, por lo menos, una sonrisa y también muchas ganas de que alguno lo lea y se sienta aludido.

La camiseta pertenece a las rebajas de mitad de temporada de Oysho, está disponible en todas las tallas -de momento- y está rebajada de 15,99 a 11,19 euros.

La camsieta de las rebajas "mid season" de Oysho cuesta 11,19 euros. pinit

Si aún no has mirado en los descuentos "mid season" de la firma de baño y lencería de Inditex te estás perdiendo un montón de prendas tan interesantes como estas. Porque si se agota, te vas a arrepentir. Y no habrá un plan b al que recurrir.