19 mar 2019

Cuando iba al colegio y estrenaba unas zapatillas, siempre había algún gracioso entre mis compañeros que me las pisaba. Era una sensación tan desagradable que aún me dura (vale, hace más de 20 años que dejé el colegio pero es que hay traumas de la infancia que nunca se olvidan) y cada vez que estreno unas zapatillas blancas, me preocupa que venga alguien y me las pise. Parece ser que no soy la única que ha "sufrido" esto y que comparto trauma infantil con Alessandro Michele, el diseñador de Gucci. ¿Por qué si no iba a crear unas zapatillas que de nuevas ya parece que están sucias? O eso, o ya la industria del lujo no sabe qué inventar.

El modelo de zapatillas Screener de Gucci parece que están sucias.

Las zapatillas que nos han dejado alucinadas son estas, el modelo Screener, una de las propuestas de la firma italiana Gucci para esta primavera. En la foto no es que estén usadas, es que son así. Un falso "desgaste" que viene ya de serie. Vale que normalmente nuestras sneakers favoritas no son las últimas que nos hemos comprado, son las que más viejas están y más aventuras han compartido con nosotras. Pero es eso lo que las hace especiales, la "vida" que han tenido. Y no la suciedad que han acumulado. Pero hay gente para todo.

Estas, de nuevas, tienen ya este aspecto de sucias por un módico precio de 690 euros. Eso el modelo más barato, que si quieres unas zapatillas nuevas-viejas con más adornos, vamos subiendo hasta los 1.200 que cuestan estas con aplicaciones a modo de joya.

Estas zapatillas de Gucci se venden así, como si estuvieran sucias, y cuestan 1.200 euros.

También hay unas con aplicaciones de cerezas o este otro modelo estampado que parece de los 90 (por su aspecto, podrían serlo) que cuestan 790 euros.

Estas zapatillas de Gucci con estampado de fresas cuestan 790 euros.

A veces, el mundo de la moda se vuelve muy absurdo, pero ¿quién no ha caído en la tentación alguna vez? ¿Y tú? ¿Te comprarías unas zapatillas que ya tuvieran aspecto de sucias? Se abre el debate.