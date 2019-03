22 mar 2019

No sabemos qué nos gusta más: que la nueva temporada de 'Juego de tronos' esté cada vez más cerca (se estrena el 14 de abril) o que Primark haya lanzado una colección con las prendas que van a hacerte sentir como una auténtica Khaleesi.

Porque solo una serie así podría convertir a sus fans en una auténtica afición, como en el fútbol. ¿Te imaginas quedar para ver el primer capítulo con tus amigos y además llevar a Jon Snow en tu camiseta?

1. Camiseta 'Mother of Dragons' (10 euros). pinit primark

Ahora puedes hacerlo y además por muy poco. La colección de Primark está formada por dos camisetas básicas (10 euros) entre las que tendrás que decidir si eres del team 'Mother of Dragons' y su escena más épica o del team "You know nothing, Jon Snow" y el momento en el que tuvo un flechazo a primavera vista.

También puedes encontrar una sudadera crop top en color gris (12 euros) y una gorra muy cool en tono negro lavado (6 euros), el color tendencia de la primavera.

1. Sudadera crop (12 euros). 2. Gorra (6 euros). Todo de la colección de 'Juego de Tronos' de Primark. pinit primark

Cuatro prendas muy versátiles y básicas que podrás combinar con todos tus outfits, desde los más casual y deportivos, tal y como propone el low cost irlándes, a los más fashionistas sustituyendo las mallas de ciclista por un falda midi o unos pantalones de pinzas. Además, con la sudadera podrás crear ese look de entretiempo que tu armario está pidiendo a gritos. ¡Corre antes de que se agoten!

