23 mar 2019

Te veníamos diciendo que en primavera las firmas de moda se llenan de prendas floreadas, pero creemos que ningún conjunto es tan especial como uno que tiene Zara basado en pantalón y top de manga larga. En cuanto lo vimos en la web del gigante de Inditex nos enamoramos perdidamente, pero también es cierto que de momento no hemos encontrado el momento oportuno para estrenarlo.

Nosotras no, pero una extriunfita sí porque en la ciudad en la que vive la primavera entró mucho antes que en el resto de la península… Es tan dulce, cariñosa y tierna que creemos que nadie podrá llevar jamás este look mejor que ella. Hablamos de Marilia, la benjamina de la última edición de Operación Triunfo. Tan alegre y sonriente siempre no nos extraña que se sienta identificada con este conjunto primaveral. ¡Nos encanta! Lo ha llevado con deportivas, pero debe quedar genial también con sandalias planas, de tacón o incluso zapatos de salón. ¡Solo hay que echarle imaginación!

El top está disponible por 22,95 euros y el pantalón a con el mismo estampado por 22,95 euros. Otra opción es querer llevar las prendas por separado, algo que no descartamos porque podemos dar mucho juego a este conjunto… ¡Y sigue disponible!

Conjunto de Zara: 45,90 euros. pinit d.r.

