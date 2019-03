26 mar 2019

Si hay algo que a veces criticamos de Zara es que sus tallas no suelen coincidir con el cuerpo de las que no somos modelos. Su L no es tan L y muchas veces la M se acerca más a una S. Pero parece que poco a poco la firma de Amancio Ortega va convirtiéndose hacia la inclusión. Y prueba de ello es este vestido verde empolvado.

El vestido de punto de escote recto y manga larga abullonada, es ideal para el cuerpo de cualquier mujer. El secreto está en su composición que es 84% viscosa, 15% nailon, 1% elastano. Pero en definitiva ese 15% de nailon es lo que lo convierte en un vestido para todos los cuerpos, y es que se trata de una fibra textil elástica y resistente.

Gracias a las redes sociales hemos descubierto que el vestido se ve fenomenal en cualquier cuerpo. Y es que aunque sea entallado hace una figura bonita, con curvas. Además su largo te hace ver más alta y es tan versátil que lo puedes usar con taconazo o unas zapatillas.

El vestido que está agotado en la web (habrá que correr a las tiendas físicas para hacernos con el nuestro). Lo lanzó en S, M y L y por 39,95 euros.