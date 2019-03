28 mar 2019

Lo cierto es que los crop tops no nos terminan de conquistar. A menos que seas una mujer super segura (cosa que aplaudimos) al resto no nos termina de convencer, ya sea porque no tenemos la tripa que queremos o porque no sabemos como combinarlo. Pero Amaia Salamanca ha venido ha darnos una verdadera lección de estilo.

La actriz, que se encuentra en plena promoción de su última película '¿Qué te juegas?', presumió de estilo con una melena rubia platino, y con un crop top metalizado combinado con una falda larga drapeada en blanco y un blazer del mismo tono, todo el estilismo estaba firmado por Victoria.

Lo que más nos gustó de su estilismo fue que logró convertir al crop top en una prenda con estilo y glamour. El truco para conseguir un resultado elegante era sencillo: la falda tiene que ser de cintura alta.

Si te animas a llevar un look parecido al de la actriz, te dejamos aquí una versión más accesible de su crop top.

Crop top de Forever21 pinit

Cop Tro pinit