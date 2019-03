28 mar 2019

Fue amor a primera vista. Es lo que podríamos catalogar como el vestido más bonito de la temporada. No, no estamos exagerando. Como talla, el color, el tejido, su hechura... todo nos encanta. Es elegante, pero a la vez cómodo y relajado. Lo puedes llevar con taconazo, con sandalias planas, incluso con zapatillas. Este vestido de lino con detalle de botonadura lateral y cinturón se robó nuestro corazón al instante.

El diseño de Massimo Dutti en color beige está disponible desde la talla 34 hasta 42 y cuesta 89,95 euros. El largo midi largo, casi a la altura del tobillo, le da ese toque elegante, justo lo que estábamos buscando y además se puede llevar con el cinturón del mismo tejido o añadirle uno negro para darle más estilo.

Y sí, puede que el vestido se te vaya un poco de precio, pero piensa en que si te haces con esta pieza ya no vas a necesitar nada más, porque lo tendrás todo. Vas a poder llevarlo para cualquier ocasión y combinarlo desde ya con unas mules y una cazadora vaquera, con cinturones a contraste, con un pañuelo, con taconazo, con joyas... las posibilidades son muchas.