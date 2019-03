31 mar 2019

Ya te hemos hablado de que las prendas flúor pisan más fuerte que nunca esta temporada... Lo que no esperábamos es que Cristina Pedroche sería la primera celebrity en inaugurar este listado de piezas que nuestro armario nos pide tener a gritos. Así que la colaboradora de 'Zapeando' no ha perdido el tiempo y ya se ha hecho con uno de los monos más vistosos que hemos visto hasta la fecha: de manga larga y en color verde fluorescente. Vaya, que para tímidas no se ha fabricado...

Y Cristina Pedroche, en cuanto a ropa se refiere, nos ha sorprendido con tantos modelitos extrafalarios, como el día que se vistió de bolas o combinó un look con varios estampados, que al verla ceñida en esta prenda de la firma Goiclothing no nos ha resultado del todo alarmante. Eso sí, hay que reconocer que le sienta de maravilla y que para una fiesta u ocasión informal esta prenda es ideal. Ella lo ha combinado con zapatos de salón estampados, pero nosotras prefiríamos llevarlo con sneakers. ¡Nos parece mucho más original!

La 'influencer' catalana Jessica Goicoechea inauguró hace años su propia línea de ropa y complementos y este mono ha sido invención suya. Esta disponible en goiclothing.com por 29,24 euros y también está disponible en color violeta y estampado colorido.

Mono de Goclothing: 29,24 euros. pinit d.r.

No es la primera vez que Cristina Pedroche se deja ver con la colección de Jessica Goicoechea, y a cambio, ella también le ha obsequiado con las deportivas que ha sacado para Puma. ¡Hoy por ti, mañana por mí!

Ver esta publicación en Instagram Yeahhh Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 9 Ene, 2019 a las 9:32 PST

