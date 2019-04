1 abr 2019

Compartir en google plus

El mundo de la moda no deja nunca de sorprendernos. El último impacto ha sido con esta prenda, unos shorts vaqueros de la firma Y/Project que están arrasando en las redes. Tanto que ya están prácticamente agotados y eso que no son fáciles de llevar que digamos. Aparte de Kim Kardashian, ¿quién se atrevería a ponérselos?

Estos "shorts" se venden en la web multimarca canadiense Ssense y son de la firma Y/project. pinit

Se trata de unos shorts con un tejido 100% de algodón, de cintura alta y con tres bolsillos. Solo que no tienen perneras y los bolsillos de la parte de detrás están cortados casi a la mitad. Lo más curioso es que no son baratos, a pesar de no tener asi tela. Cuestan 290 euros. Y hay tallas que ya se han agotado en la web multimarca en la que se venden, Ssense. ¿Quién se los habrá comprado?

Los hay en dos colores, en azul denim oscuro y en negro.

Esta es la versión en negro, igual de corta. pinit

Lo peor de todo es que no tienen tejido elástico en su composición por lo que intuimos que además de difíciles de llevar es casi imposible sentarse con ellos. No nos podemos ni imaginar lo incómodos que tienen que ser.

¿Se los veremos puestos a Kim Kardashian o a Rihanna? Porque son las únicas personas que se atreverían a llevar algo así.

Para el resto de las mortales, hay una versión larga de la misma firma que tiene un corte estratégico en las ingles. Es esta.

Pantalones de Y/Project. pinit

Estos cuestan 545 euros y, aunque también nos parecen una locura, por lo menos te hacen ir algo más vestida y ya podemos considerarlo una prenda como tal.

¿Y tú? ¿Te atreverías a llevar una prenda así?