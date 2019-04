7 abr 2019

Aunque durante los meses de otoño e invierno no hemos dejado de presumir de escote, realmente es a partir de ahora cuando lo haremos con más gracia. Las prendas más bonitas, alegres y que realzan nuestro bronceado son las que están en estos momentos a la venta, y de eso ya se han dado cuenta varias fashionistas, que no han dudado ni un segundo en hacerse con el top que más va a resaltar tu escotazo y tu pecho. Eso sí, el sujetador no es bienvenido en este combinado…

Y como no podía ser de otra manera, ha sido Zara el encargado de crearlo, siendo fabricado con gomitas para que se ajuste a todas las figuras. Además, el top cuenta con un pequeño frunce que consigue alzar la zona del pecho. ¿Por cuanto? Por 19,95 euros. Al igual que otras blusas y tops de la firma de Amancio Ortega, como el que te enseñamos hace unos días también de lunares, se trata de toda una pieza viral en redes sociales ya que numerosas ‘influencers’ lo han lucido. Se ha hecho desde las tallas XS a la XXL, así que es muy probable que este verano lo veas por todas partes… ¡No hay mujer que no pueda adquirir el suyo!

De momento todas se han atrevido a llevarlo con jeans, y aunque en la web la modelo lo luzca con unos pantalones palazzo también de lunares, la opción que más nos gusta es la denim, para que la pieza resalte más que nunca. ¡Nosotras ya tenemos el nuestro!