8 abr 2019

No hay primavera sin Converse. En realidad, podemos decir que no hay fondo de armario que se precie que no incluya unas -independientemente de la estación del año que sea- porque además de atemporales, las Converse son esas zapatillas que nunca dejarán de estar de moda. Existen mil diseños - por no hablar de las clásicas blancas que te resuelven cualquier look- y los últimos (y más impactantes) han llegado a una firma "low cost": Bershka.

No es la primera vez que la firma de Inditex colabora con la marca para crear diseños de este modelo de zapatillas pero es que esta vez se han superado. Una colección que incluye cuatro modelos de Chuk Taylor, todos estampados. Tres modelos para chica (con la suela de plataforma y el modelo de zapatilla bajo) y un modelo de chico, solo en estampado de tigre. Aunque ese último puede ser unisex porque está disponible a partir de número 39.

Todos los modelos de Converse para Bershka mezclan diferentes estampados urbanos, desde flores hasta "animal print".

Los diseños mezclan los estampados que más se llevan esta temporada: las flores con el "animal print". Una combinación que de primeras parece una locura pero que queda así de bien. El precio del modelo de chica es de 89,99 euros.

Y no solo son zapatillas, esta colección incluye camisetas y calcetines unisex también con los mismos estampados, que puedes llevar con las zapatillas o no, según prefieras.

¿Te atreverías con este otal look de Converse para Bershka? La combinación no nos puede gustar más.

La colección sale a la venta el martes 9 de abril tanto en tienda física como en "on line". Y lo mejor es que ser uan de las primeras en tener las zapatillas tiene premio: a los primeros clientes, Bershka les regala un gorro reversible con el mismo estampado.

Es evidente que estamos ante una nueva generación de Converse que viene pisando fuerte y con la que no dejarás indiferente a nadie.