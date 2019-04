9 abr 2019

55.000 'likes' y casi 200 comentarios en poco más de 12 horas. Estas son las cifras de la última foto que ha compartido en Instagram María Pombo. ¿El motivo de este éxito viral? La nueva sudadera con mensaje de la 'influencer', un diseño de la marca Tipi Tent que tú también vas a querer copiar.

María Pombo se ha convertido en una de las 'instagrammers' que más nos inspira con su estilo 'effortless chic', y este nuevo look con sudadera y falda de lino (también de Tipi Tent, 43 euros) es un buen ejemplo. Con la frase 'Your past is not your future' (tu pasado no es tu futuro) en letras negras sobre fondo blanco, la 'influencer' nos lanza un mensaje muy positvo para animarnos a cambiar las cosas para conseguir resultados diferentes.

La sudadera de María Pombo, que está disponible en las tallas S, M y L por 46 euros, es de Tipi Tent, la firma de ropa 'casual' y juvenil que la 'influencer' lanzó hace un par de años con su hermana Marta Pombo, su cuñado, Luis Giménez, y su prometido, Pablo Castellanos, con quien se haya inmersa en los últimos preparativos de su inminente boda.

