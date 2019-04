17 abr 2019

Paula Echevarría ya se ha puesto el bikini este año. Y ha debido ser una de las primeras que lo ha hecho. Estamos seguras de que ha sido en Marbella, donde está pasando junto a Miguel Torres las vacaciones de Semana Santa y, de paso, ha disfrutado de las procesiones malagueñas junto a su amor.

¿Y cuál ha sido el bikini elegido para estrenar temporada de baño? Este modelo floral de su firma de baño favorita y también la de Sara Carbonero: Calzedonia.

Paula Echevarría con bikini de Calzedonia y gafas de la firma Hawkers. pinit @pau_eche

La actriz subía a Instagram esta foto tan veraniega en la que nos daba varias pistas de sus productos beauty y fashion favoritos para este verano.

La primera, el bikini, un modelo de Calzedonia con estampado floral, de fondo azul oscuro y flores en diferentes tonos que no puede favorecer más a la actriz, sobre todo con su ya bronceada piel. Un modelo de la firma italiana con un volante en la parte de arriba y escote palabra de honor, al que se le pueden añadir los tirantes. La braguita, aunque no se ve en la foto, es en forma de V y va también adornada por un volante. El bikini es el modelo Susanna y cuesta 30 euros el top y 15 la braguita.

Bikini de Calzedonia, 30 euros. pinit calzedonia

La segunda pista de moda nos la daba con las gafas de sol. Un modelo de la firma de la que es imagen, Hawkers, que hace juego con el bikini.

Gafas de Hawkers, 39,99 euros. pinit

La actriz adornaba sus looks con un colgante en forma de estrella que nos encanta pero suponemos que no llevará para cuando tome el sol con su chico en las playas de Marbella para que no le quede la marca con el sol.

¿Y tú? ¿Has estrenado ya bikini o te reservas para esta Semana Santa?