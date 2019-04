18 abr 2019

Es primavera, hace calorcito (aunque se escape alguna que otra lluvia) y la Feria de Abril está a punto de dar comienzo. Y nosotras, previsoras de nacimiento, llevamos días buscando los looks idóneos que nos sirvan para este evento y también para los próximos meses y de esta manera darles más de un uso… ¡Y sabemos cuál es el top que nos va a acompañar desde ya! Como no podía ser de otra forma, está en Zara y apunto de agotarse para siempre.

Se trata de un top de tirantes y volantes que ha llamado nuestra atención no lo por la forma, también por el estampado. Con lunares y en colores coral y caqui, este top nos ha cautivado, pero no solo a nosotras… ¡A medio mundo! Porque ya hay varias tallas agotadas y podemos encontrarlo en numerosos armarios de fashionistas que no han dejado pasar la oportunidad de hacerse con esta pieza de 22,95 euros.

Top de Zara: 22,95 euros. pinit d.r.

Se nos ocurren mil looks para darle uso, pero sin duda ir con esta prenda y unos pantalones blancos o negros acampanados nos parece una apuesta segura para triunfar en la Feria de Abril en esos ratos en los que ya no se quiere lucir el traje de flamenca.

Si quieres coger ideas para ver cómo combinar esta prenda, echa un vistazo a cómo lo llevan las fashionistas: