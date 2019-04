24 abr 2019

No tenemos ninguna duda. Esta primavera los vaqueros se llevan blancos. Y justo del corte que los lleva My peep toes (Paula Ordovás): altos de cintura y anchos de pierna. ¿De largo? A la altura del tobillo, no más. El "low cost" está lleno de ellos y ya te hemos dado algunas ideas para combinarlos a la perfección (con camel conseguirás un look de 10).

Pero hoy, un día frío y lluvioso -de esos en los que tienes que usar hasta chubasquero-, lo que más nos ha llamado la atención del look de Paula no han sido los vaqueros de moda sino el top multicolor. Nos hacía falta un soplo de optimismo en estos días tan grises. Y la influencer lo ha conseguido.

Paula Ordovás ha acertado con esta combinación de vaqueros blancos y top multicolor de su firma, My peep toes shop. pinit @mypeeptoes

Se trata de un top de punto de rayas de colores, con un ligero toque brillante, con cuello a la caja y mangas a la altura del codo. Paula lo lleva con el pantalón blanco para hacer un contraste de tonos genial que favorece muchísimo. No hay más que ver cómo resalta el bronceado de la infleuncer. Una prenda que es de su propia marca, My peep toes shop, de lúrex multicolor que cuesta 55 euros en la web y está disponible en dos tallas, la S y la M.

Top de My peep toes shop (55 euros). pinit @mypeeptoes

Paula combina las prendas con unos zapatos también de color fuerte, verdes con strass, firmados por Manolo Blahnik, y un bolso en marrón de Loewe. Un mix de sobresaliente que nos ha alegrado el día y que ya tenemos fichado para ponernos esta primavera. ¿Te gusta tanto como a nosotras?