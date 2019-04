24 abr 2019

Encontrar la perfecta chaqueta de entretiempo no es fácil. Nosotras ya hemos hecho varias propuestas pero entre ellas no estaba esta de Stradivarius que le hemos visto a Paula Echevarría en su último look de Instagram. No es la primera vez que le fichamos una prenda de entretiempo pero esta nos ha llamado la atención por su forma y color. También por su versatilidad, de estilo militar, con bolsillos y con un color verde que pega con todo.

Chaqueta de Stradivarius (29,99 euros). pinit stradivarius

Se trata de este modelo -parece más una sobrecamisa que una chaqueta- de tejido tipo trench, perfecta para los días de lluvia, con bolsillos con solapa y cinturón. Es de corte ancho, por eso la actriz la lleva con el cinturón abrochado y remangada. Cuesta 29,99 euros en Stradivarius pero si tenías pensado comprarla, llegas tarde. Está absolutamente agotada en todas las tallas. Si es que todo lo que se pone Paula...¡vuela!

Menos mal que aún tenemos opción en los otros dos colores disponibles, beige y blanco.

En color verde está agotada pero en beige aún queda en talla S. También existe en blanco y en este colro sí que quedan desde la S hasta la L. pinit stradivarius

Esperaremos a que repongan unidades pero mientras tanto, intentaremos imitar el look de Paula con alguna alternativa. La actriz siempre mezcla alguna prenda low cost con otras de lujo o de firmas diferentes que conocemos, en muchas ocasiones, gracias a ella. Como la de sus zapatillas, de la firma Xyon Revolution. Otras nos resultan más familiares, como sus vaqueros de Reiko o el bolso de Gucci.

¿Que te parece el look de Paula? A nosotras ideal para un día de lluvia como este.