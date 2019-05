8 may 2019

El buen tiempo y el verano están ya a la vuelta de la esquina y por fin ha llegado el momento de cambiar nuestros imprescindibles de armario, de belleza y sin olvidarnos también ¡del calzado! De hecho ya podemos ir soñando con ese momento en el que nos despediremos por unos meses de los calcetines y luciremos orgullosas nuestra pedicura perfecta con nuestro calzado más veraniego. Las botas y las sneakers darán paso a las alpargatas, las cuñas, las sandalias, planas, de tacón y a nuestras adoradas sandalias de esparto.

La modelo Lucía Rivera ya se ha adelantado al verano, con un modelo de este tipo de sandalias que cada verano regresan para hacernos la vida más fácil. De hecho, además de ser todo comodidad, no se nos ocurre ningún look estival que no ensalcen porque ¡combinan con todo!

Lucía Rivera las ha lucido con unos jeans tobilleros, una camiseta básica de tirantes y una blazer marrón a juego con el color de sus sandalias.

Ella se ha decantado por las sandalias Coolway de Ulanka con maxisuela. Una opción perfecta para presumir de estilazo y añadirnos unos centímetros más este verano.

Además al buscar en la web de la marca nos hemos encontrado con que estas sandalias están disponibles en siete colores más perfectos para combinar con todos nuestros estilismos.

Sandalias Coolway Newbor, 49,95 euros. pinit Ulanka.

Si tú también quieres hacerte con las tuyas solo nos queda decirte que su precio en la web es de 49,95 euros ¿Ya has encontrado tu color favorito para este verano?

