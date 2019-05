11 may 2019

Parece mentira, pero ya ha pasado casi un año desde que Marina Llorca iniciara uno de los movimientos más bonitos vistos hasta ahora. La diseñadora gráfica comenzó a subir sus propias imitaciones a fotos de influencers sin esperar que se convertirían en virales según las iba publicando. Imágenes de Nina Urgell, Aitana Ocaña o Jessica Goicoechea son solo algunas de las famosas que Marina Llorca ha imitado en versión más curvy, y a decir verdad encontramos muy poca diferencia entre unas fotos y otras... ¡Si hasta la localización parece exacta!

Ahora, tras varios meses sin imitar a ninguna influencer, la bloguera ha vuelto con una imagen que ya almacena más de 9.000 'likes'. Se trata de una foto que Marta Lozano y Teresa Andrés se hicieron el verano pasado en Ibiza y que ya tiene la imitación más exacta gracias a Marina. De esta forma, la joven malagueña lucha para que ninguna mujer se avergüence de su propio cuerpo al llevar ropa de baño.

Marina Llorca imita una imagen de Marta Lozano y Teresa Andrés. pinit d.r.

"El primer #MarinaImitandoXL en colaboración con alguien, tenía que ser con ella. No sabéis lo ORGULLOSA que estoy de esta señorita, de que lo haya conseguido, de que haya dejado atrás esas inseguridades que todos tenemos y se haya plantado ahí conmigo. No os voy a engañar diciendo que ha sido fácil, ha costado mucho trabajo. Durante meses le estuve diciendo que quería que formara parte de este proyecto y que cuando se sintiera preparada, la estaría esperando. Y no, esos complejos no han desaparecido por arte de magia de la noche a la mañana, pero ha tenido el valor de dar un gran paso adelante y eso ya es increíble. Tener un cuerpo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en redes o en el mundo de la moda, no nos hace peores, aunque a veces nos creamos que si. Yo veo en total 4 cuerpos muy distintos, cada uno con sus dimensiones, cada uno igual de válido que el que está al lado, cada uno bonito en su forma. Veo 4 pibones. Aprendamos a apreciar que la variedad, es algo maravilloso", escribía en su cuenta de Instagram.