12 may 2019

Si algo nos gusta del buen tiempo es que podemos usar sandalias durante todo el día y pintarnos las uñas del color que nos apetezca. Y Aretha Fusté, que ya ha disfrutado del verano adelantado en su viaje a Australia e Indonesia, nos ha mostrado cuáles son las tendencias futuras. Y en el calzado que vamos a llevar en pocos días se encuentra su colección de sandalias con plataforma y hebillas, que ya se está agotando, por cierto.

La influencer, que tiene más de 340.000 seguidores en Instagram, ha creado una colección de zapatos junto a la marca Walk Around, y ella ya nos ha chivado cuál es su modelo favorito. Se trata de las WESTERN en color granate. "Siempre he sido una enamorada de las botas cowboy y del estilo western, tuve claro desde el primer momento que este estilo sería mi inspiración para hacer unas sandalias con mucha personalidad. Quise hacer un modelo todoterreno, ponible en diferentes situaciones y para diferentes personalidades pero mi principal objetivo fue la comodidad. Las hebillas fueron imprescindibles para que no pasaran desapercibidas", explica en la página web.

Sandalias de plataforma Western en color granate: 54,90 euros. pinit d.r.

Las sandalias están disponibles en color negro y blanco, y su precio es de 54,90 euros. Para completar la colección, Aretha Fusté ha lanzado también unas sandalias planas con tiras que están disponibles en blanco, camel y nude. ¡No sabríamos cuál elegir!