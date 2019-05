12 may 2019

La lista de celebrities que se han iniciado en el mundo de la moda es inabarcable, y ahora se suma una más: Selena Gomez. La artista, que ha abordado la música, la interpretación y la producción de televisión, entre otras cosas, añade una labor más a su ya engrosado currículum. ¡Ha diseñado su colección de trajes de baño! Y sí, está al alcance de nuestros bolsillos y es totalmente de nuestro estilo. ¡Queremos los tres diseños!

A la cantante de 26 años le han brindado la oportunidad de crear bikinis y bañadores, y no ha dudado en hacerlos con braguita de talle alto por una razón que ella misma ha explicado. "Me han transplantado un riñón, y me encantan los trajes de baño que cubren la zona y me hacen sentir cómoda", contaba Selena Gomez. De esta forma, la diseñadora Theresa Marie Mingus, que ha creado la línea de baño Karhs Swim, junto a la intérprete de 'Wolves' han lanzado una colección de lo más apetecible. Y además, el bañador rojo cuenta con una bonita espalda al descubierto y una cremallera delantera para ajustar el escote que se quiera llevar.

Bañador que ha creado Selena Gomez. pinit d.r.

Así que no encontraremos braguitas de talle bajo, si no todo lo contrario: lo suficientemente altas para ella sentirse cómoda. "Es muy importante para mí que las mujeres se sientan cómodas cuando van a la playa, a la piscina... Creo que es fundamental estar a gusto con nuestro cuerpos. Sentirnos sexys, guapas, cómodas...", explica Selena. Los precios de dichos diseños oscilan entre los 45,90 euros y los 63,50 euros, y la colección ha sido creada en color rojo y negro.