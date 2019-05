14 may 2019

Es cierto: las transparencias que suelen llevar Kendall Jenner y tantas otras famosas millenial no son aptas para todos los tipo de cuerpo. Pero, por suerte, la romántica blusa que nos propone Zara permite variaciones que se adaptan a los pechos algo más generosos. Primero, porque se trata de un diseño semitransparente, con lo que la prenda es reveladora, pero tampoco tanto. Segundo, porque el tejido va muy adornado con guipur y permite perfectamente llevar un discreto sujetador blanco. Eso sí: la prenda pierde un poco de impacto.

La blusa semitransparente en guipur que propone Zara. pinit ZARA

Difícil ponerle alguna pega a esta blusa, un diseño que acierta al matizar su esencia claramente romántica con el punto exacto de sexy gracias a su transparencia (25,95 euros). Lleva, además, el cuello subido y la manga larga, en un acercamiento inesperado de lo victoriano al verano. Con el bronceado ya conseguido, puede quedar fantástica tanto en looks de noche como para el día, con unos simples vaqueros.

Es interesate comprobar cómo todo el movimiento "free the nipple" que en 2014 comenzó a reclamar que no se censuraran los pezones y pechos de las mujeres en las redes y fuera de ellas, va consiguiendo sus objetivos gracias, en parte, a la moda. Gracias a las jóvenes modelos que desnudan sus torsos en looks sofisticados y transparentes vamos contemplando el cuerpo de las mujeres con más naturalidad y menos sexualización. Poco a poco, avanzamos.