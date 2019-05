18 may 2019

La artista Jennifer Lopez no solo nos sorprenden con sus grandes 'hits' como 'Y el anillo pa' cuando' u 'On the floor', sino que también nos hace disfrutar en la gran pantalla, interpretando a personajes que no pasan, en absoluto, desapercibidos. Sin embargo, podríamos decir que su último trabajo para la gran pantalla está causando más furor que nunca. La cantante neoyorquina formará parte del elenco de 'Hustlers', próxima película estadounidense de drama policiaco que se estrenará muy poco. Y para interpretar a una stripper ha tenido que entrenar a fondo...

Tal ha sido la preparación a la que se ha sometido Jennifer Lopez que todos sus fans se han percatado de sus ahora llamativos abdominales, e incluso las marcas de moda deportiva han contactado con ella para que haga promoción de sus productos. Y así lo ha hecho ella. La cantante ha subido una imagen a Instagram donde aparece junto a una columna y presume de tener uno de los mejores abdominales de todo el mundo. "Sintiendo las olas en estos leggings @niyamasol que están hechos de plástico reciclado, y son un recordatorio para mantener nuestros océanos limpios, practicando el primer Niyama llamado Saucha", escribía en la plataforma para sus más de 90 millones de seguidores.

Leggins de Jennifer Lopez. pinit d.r.

Si tú también quieres lucir curvas como Jennifer Lopez, los leggins que mejor sientan y que están comprometidos con el medio ambiente se venden por cerca de 80 euros en Niyama Sol.